وزير الري يتفقد أعمال تطهير ترعة بورسعيد

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على سرعة إزالة التعديات علي ترعة بورسعيد بالتنسيق بين أجهزة الوزارة ومحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد خلال شهر من تاريخه، وذلك خلال إحدى جولات الميدانية لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة صباح اليوم الجمعة الموافق ١ مارس ٢٠٢٤، حيث زار محافظتى الاسماعيلية وبورسعيد لتفقد أعمال تطهير ترعة بورسعيد بنطاق المحافظتين، والتقى باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير.

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه اللواء الغضبان أعمال تطهير ترعة بورسعيد بمواقع كوبرى السكة الحديد عند الكيلو ٣٣.٠٠٠ من الترعة، والصاولة الواقعة عند كيلو ٣١.٧٠٠ عند رافع محطة مياه الشرب التي تخدم محافظة بورسعيد، وعند الكيلو ٥.٦٠٠ على ترعة بورسعيد.

وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة إزالة التعديات الواقعة علي ترعة بورسعيد والتي تسبب اختناقات بالقطاع المائي للترعة بالتنسيق بين أجهزة الوزارة ومحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد خلال شهر من تاريخه، لإمكان قيام الوزارة من تنفيذ ونهو أعمال تكريك ترعة بورسعيد فى المسافة من كيلو ٣٣ وحتى كيلو ٣٦ قبل موسم أقصي الاحتياجات القادم.

كما وجه الدكتور سويلم بنقل مدير عام رى الإسماعيلية ومدير الهندسة من مواقعهم للتقاعس عن المتابعة وماحدث من تأخير فى تنفيذ أوامر عقود التطهيرات بترعة بورسعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية تجاه المقاول لعدم التزامه بالبرنامج الزمنى المقرر لتنفيذ أعمال تطهير الترعة، والتوجيه أيضًا باستكمال أعمال التطهير خلف كوبري السكة الحديد بإستخدام حفارة مناسبة على صندل لإمكان تنفيذ التطهير بكفاءة بكامل عرض القطاع المائى.