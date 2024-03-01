نداء إلى النائب العام

تم سرقة مبلغ مالي كبير وهو 340 ألف جنيه من شقتنا الكائنة بمساكن الزاوية الحمراء القديمة بلوك 70 مدخل 3 شقة 20 الدور الخامس.

وقمنا بتحرير المحضر رقم 4923 جنح الزاوية الحمراء وإلى الآن لم يتم اتخاذ أية إجراءات تجاه المحضر الذى تم إحالته للنيابه، مع العلم أننا أبلغنا عن بعض المتهمين بالسرقة، لذلك نناشد المستشار محمد شوقي عياد النائب العام التحقيق في المحضر حتى لا يضيع حقهم علما أن والدى أجريت له عدة جراحات بالقلب عقب السرقة ولا نجد ما ننفق به على الجراحات والدواء

السيد عبدالعظيم عبدالقادر

‏ا مساكن الزاوية الحمراء القديمة بلوك 70 مدخل 3 شقه 20 الدور الخامس

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