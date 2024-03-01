الجمعة 01 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. انفجارات عنيفة فوق حيفا شمال فلسطين المحتلة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت مصادر عبرية: عن سماع دوي انفجارات في حيفا شمال فلسطين المحتلة.

وقال إعلام الاحتلال: سماع دوي انفجارات قوية في حيفا وانطلاق صاروخين دفاع جوي دون تفعيل صفارات الإنذار.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

فى جانب آخر، أعرب نتنياهو عن تشاؤمه من إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح الرهائن، متهما "حماس" بالعرقلة بدلا من بذل الجهود للتسوية، قائلا: في مؤتمر صحافي أمس الخميس: نواجه جدارا من مطالب حماس الوهمية وغير الواقعية"، معتبرا أن "حماس تعرف أن مطالبها وهمية ولا تحاول حتى الاقتراب من منطقة الاتفاق. هذا هو الوضع.

وأضاف "أننا جميعا متفائلون، لكنني أعطيكم التقييم الحالي... نواصل العمل، ونواصل الأمل، ولكن لا أستطيع أن أقدم وعدا في هذه اللحظة بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق، لأن مثل هذا الوعد ليس لها غطاء".

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