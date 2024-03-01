الجمعة 01 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

يونس والزناتي والنجار يُسجلون بكشوف الجمعية العمومية للصحفيين

اعضاء مجلس نقابة
اعضاء مجلس نقابة الصحفيين

حرص كل من الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وهشام يونس وحسين الزناتي ودعاء النجار، أعضاء مجلس النقابة، على بالتسجيل في كشوف الجمعية العمومية.

وفتحت نقابة الصحفيين، العاشرة من صباح اليوم الجمعة، باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية "الاجتماع العادي للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ٢٠٢٤"، وذلك في دعوتها الأولى لاعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وكذلك السنة المنتهية في ديسمبر 2023 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024.

وجاءت الدعوة الأولى لنقابة الصحفيين، إعمالا لنص المادة 313 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العادي للجمعية العمومية التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2023، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2023 حتى فبراير 2024.

مواد متعلقة

محمود كامل: الاحتلال دمر 73 مؤسسة إعلامية واعتقل 65 صحفيًا في غزة

الصحفيين تستضيف حسين هريدي فى لقاء مفتوح غدًا

"الأعلى للإعلام" يثمن مرافعة مصر أمام العدل الدولية: استمرار الدور المصري الرائد

قافلة طبية للعيون بنقابة الصحفيين بالتعاون مع مركز برادة

الصحفيين تُعلن أسماء المرشحين لرابطة المحررين والنقاد الرياضيين

نقيب الصحفيين يرحب بقرارات الهيئة الوطنية بزيادة المرتبات ويطالب بزيادة بدل التدريب

محمود كامل: تقرير "حريات الصحفيين" سيتناول كافة التحديات

نقابة الصحفيين تنعى الكاتب الكبير محمد صالح عميد الصحافة السودانية

الجريدة الورقية