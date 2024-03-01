وفد وزارة النقل الليبى يزور المتحف الرومانى بالاسكندرية

استقبل المتحف اليوناني الروماني وفد من وزارة النقل لدولة ليبيا بصحبة مركز تدريب الموانئ البحرية التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للتعرف على المقتنيات الفريدة للمتحف وتسلسل العصور وسيناريو آلعرض واشادوا جميعا بشرح الأمناء الأثريين وحسن الأستقبال والتنظيم

وعرض المتحف تمثال العجل" أبيس" هو من أهم مقتنيات المتحف اليوناني الروماني ، وهو الصورة الحيوانية للإله أوزيريس زوج إيزيس والذي اتحد في العالم الآخر مع العجل أبيس.

وفي حكم البطالمة لمصر وحتى يوحد بطلميوس الأول بين اليونانيين والمصريين، قام بتعديل على عبادة الثالوث المقدس وهو تصوير الإله أوزيرابيس على شكل آدمي عوضًا عن الشكل الحيواني حتى يتقبل اليونانيين عبادته كما قام بتعديل الإسم إلى سيرابيس حتى يسهل على الإغريق نطق الإسم.

وتم اكتشاف هذا التمثال عام 1895م بحفائر السرابيوم (عمود السوارى) بواسطة Botti عالم الآثار ومؤسس المتحف اليوناني الروماني

وهو عبارة عن تمثال من حجر الديوريت للإله سيرابيس في شكل الثور أبيس وبين قرنيه قرص الشمس والحية المقدسة.