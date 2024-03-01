المكتب الثقافي المصري في المملكة المتحدة يستضيف لقاء أبناء الجالية المصرية

استضافت الدكتورة رشا كمال المستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية بالمملكة المتحدة ، أبناء الجالية المصرية بالقنصلية المصرية، وبذل الجميع مجهود كبير للإعداد لهذا اللقاء الهام، بعد النجاح الكبير الذي تحقق في اللقاء السابق بين أبناء الجالية المصرية في بريطانيا والقنصلية المصرية والذى عقد على تنقية زووم في شهر أغسطس ٢٠٢٣

بدأت الدكتورة رشا كمال اللقاء بكلمة رحبت فيها بالحاضرين وتحدثت عن الخدمات التي يقدمها المكتب الثقافي للمبعوثين والطلبة المصريين في بريطانيا ،واوجه التعاون القائمة بين القنصلية المصرية والمكتب الثقافي لخدمة الطالب المصري.

ثم القى مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية بلندن ورئيس اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا كلمة رحب فيها بالحضور خص فيها بالترحيب ب ساره حسن ومنى أحمد الذين تم انتخابهم ممثلين لحزب العمال في وستمنستر، وكنزنجتون وتشيلسي ضاربين مثلا مشرفا لشباب المصريين في بريطانيا، متمنيا أن يكون ذلك حافزا للشباب المصري في بريطانيا للمشاركة في الحياة السياسية، ومتمنيا أيضا أن يكون اللقاء نواة لبداية كيان لشباب المصريين في بريطانيا.

ومن جانبه أعرب السفير محمد أبو الخير عن سعادته بلقاء أبناء الجالية وسعادته أيضا باللقاء السابق على تقنية زووم، وما حققه من نجاح وتقريب المسافات بين القنصلية وأبناء الجالية، وقام بعرض سريع لأنواع الخدمات التي تقدمها القنصلية، وما يواجهون من تحديات وما يسعون اليه من تحسين أنواع هذه الخدمات ،من خلال تطوير مبنى القنصلية، ثم قام بتقديم القنصل محمد رأفت ،والقنصل جومانا اعسر الذين قاموا بدورهم بشرح مسؤولياتهم، وقدموا تفسيرا ونماذج وامثلة لما يتعاملون معه .

وخلال اللقاء عقدت جلسة نقاشية للإجابة عن اسئلة الحاضرين، ونظراً لأن هناك متابعين كثيرون على الاليف، تقرر اخذ سؤال من الحاضرين وسؤال من الاليف، وقام سعادة القنصل العام محمد أبوالخير، والقنصل محمد رأفت، والقنصل جوانا اعسر بالرد على جميع الأسئلة والاستفسارات التى استمرت لمدة ٣ ساعات .

وفى ختام اللقاء القت المستشارة سارة حسن عن وست منستر كلمة، اعربت فيها عن سعادتها بجذورها المصرية، واستعدادها الكامل بالتعاون لتقديم كافة الخدمات التى تتطلبها الجالية المصرية فى وستمنستر .

وتم الاتفاق على ان يكون اللقاء القادم لابناء الجيل الثانى والثالث، على تقنية زووم فى خلال شهرين.

وفى تصريح خاص ل مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية فى لندن ،قال : هذه اللقائات لها فوائد عظيمة بعيدة عن الاسئلة الأجوبة، تتمثل فى تقريب المسافات بين المواطن والقنصلية ،وتحقيق التفاهم الذى يصب فى مصلحة الوطن الام.

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