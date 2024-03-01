المقاومة تنشر مشاهد لمعارك خاضتها وتعيد نشر فيديو الثلاثة مسنين الأسرى

نشرت كتائب القسام مشاهد من المعارك التي خاضتها سرايا القدس في حي الزيتون بمدينة غزة.

وحول الثلاثة مسنين الإسرى الإسرائيلين الموجودين لدى حماس، وكانت فقدت أثرهم عقب غارة جوية لجيش الاحتلال، قالت إنها سوف تعلن اليوم الجمعة مصيرهم، إذا كانوا أحياء أو أموات.

وقال الإعلام الحربي لكتائب القسام: كنّا أعلنا فقد الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن احتجازهم بتاريخ 23-12-2023م، الليلة سنخبركم بمصيرهم.

أعلنت كتائب القسام، أنها سوف تعلن، بعد قليل، نبأً يتعلق بالأسرى المسنين الثلاثة، وكانوا ظهروا قبل أيام وتحديدًا يوم 18 ديسمبر، في مقطع فيديو نشرته المقاومة وكانوا يطالبون قادة إسرائيل بألا يتركوهم في الأسر طويلًا بسبب ما يعانونه من أمراض مزمنة، وألا يستهدفوهم خلال عمليات القصف المستمرة.

يذكر أن القسام نشرت، مقطع فيديو بعنوان “لا تتركونا نشيخ”، لعدد من الأسرى الإسرائيليين، وظهر في الفيديو 3 مسنين إسرائيليين، وقال أحدهما: "أنا حاييم بري ابن 79، أنا موجود هنا مع مجموعة كبار في السن، كلهم أصحاب أمراض مزمنة، الذين يعانون جدًا من ظروف قاسية جدًا.

وأضاف الأسير: "نحن جيل بنى الدولة، نحن شاركنا في بناء الجيش، وأنا لا أفهم لماذا نحن متروكون هنا، يجب عليك أن تفرج عنا بكل ثمن، نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهداف سلاح الجو، أفرج عنا بدون أي شرط، لا تتركونا نشيخ".