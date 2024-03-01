ضبط طن ونصف سكر بالسوق السوداء بالقليوبية

في ضوء توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبناء علي تعليمات المحاسب محمد عبد الحميد مرعي رئيس مدينة ومركز بنها، وبحضور ايهاب محمد نائب رئيس المدينة، تم تنفيذ حمله تموينة بمشاركة واداره المتابعه واداره الاشغالات واداره التموين، وخالد محمود حمايه المستهلك والصحة.

و اسفرت الحملة عن ضبط طن ونص من السكر بمعرفه الحملة وبيعها للمواطنين، وتم تحرير محاضر لكل للمخالفين لعدم الالتزام بالاسعار.

كما تم تحرير محضر جنح عدم وجود ترخيص، ومحضر جنح الامتناع عن توزيع السكر ضمن المباردة ومحاضر بيع للسجائر باعلي من السعر الرسمي.

وتم ضبط ٥٠٠علبه سجائر كليوباترا سوفت بدون فواتير، ضبط٤٥٠ علبه سجائر أجنبي مختلفة الانواع بدون فواتير.