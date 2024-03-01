"قوتة" وحكاية 12 قطعة خبز بالفيوم

منطقة قوتة الاثرية فى الفيوم واحدة من المناطق الاثرية التى تقع على سفوح سلسلة جبل قطرانى غرب بحيرة قارون وشمال غرب قصر قارون فى نطاق مركز يوسف الصديق .

وعن تاريخ المنطقة تقول رانيا مصطفى مصطفى مفتشة الاثار بالفيوم انها ترجع لعصر الدولة الوسطى حيث عُثر على بقايا مدينة سكنية بالإضافة إلى كسرات الفخار التى تؤرخ إلى هذه الفترة ومن الجدير بالذكر انه قد تم العثور على " 12 " قطعة خبز جيدة الحفظ وهى من الاشكال الشائعة للخبز فى عهد الاسرة الثانية عشر , فى حين يرى بعض العلماء أن هذا الموقع كان له اهمية دينية خلال عصر الدولة الوسطى وامت تاريخ الموقع الى العصرين اليونانى والرومانى .

مدينة سكنية

وتضيف "مصطفى " انه من الاثار التى عثر عليها فى المنطقة وترجع الى العصر اليونانى فقد تم الكشف عن بقايا مدينة سكنية بابعاد حوالى 150 متر × 300 متر وقد عثر العالمان الاثريان البريطانيان "برنارد جرنفل" و"ارثر هانت" اثناء تنقيبهم بالمنطقة عام 1901 على بعض النقوش اليونانية التى يرجع تأريخها للعصر البطلمى كما عثر على رأس للملك الاسكندر مصنوعة من الرخام بالإضافة إلى عدد من العملات البطلمية , وقد عثر الدكتور أحمد فخرى خلال اعماله بالموقع عام 1936 على مجموعة من التمائم والمسارج ورأس لـ حربوقراط من الحجر الجيرى.

اما من العصر الرومانى فقد تم الكشف عن اجزاء من الاثاث مصنوعة من الخشب .

ومن أهم ما تم العثور علية بالمنطقة هى لوحة من الجرانيت عليها نقش بالهيروغليفية والتى يشار فيها إلى تقسيم البحيرة إلى البحيرة الشمالية والبحيرة الجنوبية .

احد المسارج الفريدة التى عثر عليها بالمنطقة