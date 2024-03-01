الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مسؤول بمكتبة الاسكندرية: إقبال كبير على ماراثون «اقرأ» منذ اللحظات الأولى لانطلاقه

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال أشرف صقر، مسؤول بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، إنَّ ماراثون «اقرأ» بمكتبة الإسكندرية، يعد عمل متميز بالغاية ومن أبرز انجازات المكتبة، ويتم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة «إثراء» السعودية والمكتبة الوطنية بالمغرب.

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ماراثون «اقرأ» بمكتبة الإسكندرية

وأضاف «صقر»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّ فعاليات النسخة الثالثة من ماراثون «اقرأ» بمكتبة الإسكندرية، انطلق على أرض المكتبة بالشاطبي وقصر الأميرة خديجة بحلوان، موضحاً أنَّ مدته 3 أيام.

مكتبة الإسكندرية

وتابع المسؤول بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية: «فعاليات النسخة الثالثة من ماراثون اقرأ، بدأت منذ أمس الخميس، 29 فبراير 2024، ومستمر معنا حتى غداً السبت، 2 مارس».
واستطرد: «يسعى الماراثون لتحفيز المجتمع ككل على القراءة ونشر الوعي والثقافة بين الجماهير، ويشمل كافة الفئات العمرية من أطفال وذوي الهمم ومنذ اللحظات الأولى لانطلاقه تم استقبال أعداد كبيرة للغاية، والتي فاقت كل التوقعات».

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