إبراهيما نداي يواصل التأهيل على هامش مران الزمالك

واصل السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواصلة تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي .

ويعاني إبراهيما نداي من إصابة بمزق في العضلة الضامة تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد حقق فوزاً مهماً على حساب الداخلية في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في بطولة الدوري الممتاز.