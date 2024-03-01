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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مران الزمالك.. تدريبات استشفائية للاعبين المشاركين في لقاء الداخلية

جوزيه جوميز المدير
جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الداخلية التي أقيمت مساء الأمس في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائيه خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.  

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جوزيه جوميز يظهر "العين الحمرا" للاعبى الزمالك

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين الأساسيين راحة من الفقرة الفنية خوفا من تعرضهم للإجهاد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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