جوزيه جوميز يظهر "العين الحمرا" للاعبى الزمالك

قرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وضع لائحه جديده للاعبين بهدف تحقيق سياسة الانضباط والالتزام فى الفترة المقبله المهمه والتى يسعى من خلالها إلى استعادة توازن الفريق خصوصاً فى مسابقة الدوري الممتاز التى يقبع فيها الأبيض فى مركز لايليق بتاريخ وعراقة نادى الزمالك على حد تعبير المدير الفني.

وظهر المدير الفني فى حالة غصب شديد بسبب عدم التزام بعض نجوم الفريق فى الحضور فى المواعيد التى يحددها للتدريبات وكان آخرها موقف مع أحد كباتن الفريق عندما تخلف عن إحدى التدريبات قبل السفر إلى الجزائر بدون إذن وغصب جوميز ووجه له تحذيري وطلب من عبد الواحد السيد مدير الكرة توقيع غرامه ماليه كبيره على أى لاعب لايلتزم أو يخرج عن النص وأن المقياس سيكون لديه بالأداء داخل الملعب سواء فى المباريات الرسميه أو التدريبات اليوميه.

على صعيد أخر استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك أمس الخميس البطل عبد الرحمن مصطفى كامل، أحد أبطال الاحتفالية الخامسة لـ " قادرون باختلاف" التي أقيمت أول أمس الأربعاء بحضور ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبة سنوية تحرص عليها الدولة المصرية في إطار دعمها لذوي الهمم من أصحاب المواهب والإنجازات.

وخلال الاحتفالية، عبر عبد الرحمن مصطفى كامل عن أمنيته وطلبه بالحصول على عضوية نادي الزمالك، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تحقيق أمنيته، وسط استجابة سريعة من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي وعد بإنهاء إجراءات عضوية عبد الرحمن مصطفى كامل في نادي الزمالك في أسرع وقت.



وفي إطار دعم النادي للمواهب والأبطال من أصحاب الهمم، شارك عبد الرحمن مصطفى كامل في الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والداخلية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، عبر قناة الزمالك مساء الخميس.