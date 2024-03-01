حافز الثانوية العامة يشعل المنافسة في بطولة الجمهورية للتجديف

بمشاركة ٧٠٠ لاعب

انطلقت صباح اليوم الجمعة السباقات النهائية لبطولة الجهورية للتجديف بالقاهرة والمستحق عنها الحافز الرياضي للاعبين واللاعبات من طلبة الشهادات العامة و الذين يشاركون في البطولة وينجحون في تحقيق التفوق الرياضي، حيث يتم إضافة درجات الحافز الرياضي الى مجموع درجات المواد الدراسية لطلاب وطالبات الثانوية العامة الذين يتفوقون رياضيا.

يشارك في البطولة أكثر من 700 لاعب ولاعبة يمثلون 17 ناديا من نوادي التجديف، تشمل الأندية المشاركة نادى اتحاد الشرطة ونادى المقاولون العرب ونادى القناة بالإسماعيلية والنادي المصري ونادى المعادي واليخت ونادى طلائع الاسطول ونادى الأقصر ونادى أسوان ونادى اليخت المصري ونادى يخت الجيزة ونادى هيئة القناة ببورتوفيق ونادى هيئة القناة ببورسعيد ونادى المنصورة ونادى البنك الأهلي ونادى النيل بأسوان ونادى الكهرباء ونادى طلائع الجيش

تشتمل البطولة على 70 سباقا على مدار يومي البطولة اليوم وغدا السبت وتشمل جميع المراحل العمرية وأنواع مختلفة من القوارب مثل القارب الفردي والزوجي بدفة والزوجي بدون دفة والزوجي مزدوج المجداف والرباعي بدفة والرباعي بدون دفة والرباعي مزدوج المجداف والرباعي يوليتا بدفة مزدوج المجداف والثماني بدفة

ينظم البطولة الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري ونائبه اللواء شريف القماطى، ويتولى إدارة البطولة الكابتن أحمد حلمى السيد نائبا عن المدير التنفيذي للاتحاد اللواء محد نور سالم

تتشكل هيئة التحكيم للبطولة من 12 حكما برئاسة الحكم الدولي الكابتن مؤنس أحمد الصفتى، يتمتع الحكام بخبرة وكفاءة عالية في مجال التجديف، ومن بينهم الحكم الدولي أحمد حلمى غريب والحكم الدولي ياسر محمد رجائي والحكم الممتاز عصام فخري على والحكم الممتاز السيد العربي صالح والحكم الممتاز إيهاب أحمد السيد والحكم الممتاز مصطفى بدوي مرسى والحكم الممتاز هاني جابر الديب والحكم درجة اولي محمد عطية السيد والحكم درجة ثانية أحمد حامد البيلي والحكم درجة ثانية محمد جمال عبد القادر

كما تضم هيئة تحكيم البطولة الحكم الدولي الكابتن سامي محمود أبو العلا رئيس حكام مصر والذي تم اختياره من قبل ضمن قائمة الحكام بدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024

واكد الدكتور عمرو النورى رئيس الاتحاد المصري للتجديف أهمية هذه البطولات المحلية كمنصة لاختيار أفضل اللاعبين واللاعبات لتمثيل مصر في البطولات الدولية، وأشار الى أن منتخب مصر للتجديف حقق العديد من المراكز الأولى في بطولات التجديف الافريقية والعالمية، كما حصل على التأهل لأولمبياد باريس لهذا العام.

ومن جانبه أعرب اللواء شريف القماطى نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف عن سعادته بحجم المشاركة في البطولة وبتطور المستوى الرياضي للتجديف في مصر. كما أشار الى أن الاتحاد يعمل على تطوير برامج تدريبية وتأهيلية للاعبين واللاعبات الموهوبين وتوفير الدعم والامكانيات اللازمة لهم.

تشهد بطولة الجمهورية للتجديف منافسة قوية بين الأندية المشاركة، وتعد فرصة للشباب الرياضي للتألق وإظهار مهاراتهم، ومن المتوقع أن تكون البطولة مليئة بالتحديات والمنافسة، حيث يسعى اللاعبون واللاعبات لتحقيق أداء مميز والفوز بالمراكز الأولى ولقب البطولة.