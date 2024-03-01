الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

زيارة علمية لطلاب الاثار بالفيوم فى الاقصر واسوان

الدكتور عبد الرحمن
الدكتور عبد الرحمن السروجى يقوم بالشرح للطلاب فى الاقصر

انطلقت فعاليات الزيارة العلمية لمدينتي الأقصر وأسوان لطلاب الفصل الدراسي الثامن ، بكلية الآثار جامعة الفيوم لعام 2024 ، تحت رعاية الدكتور  محمد كمال خلاف  عميد كلية الآثار جامعة الفيوم ، و إشراف الدكتور  عبد الرحمن السروجي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

بدات الرحلة العلمية بزيارة موقع معبد الأقصر للحضارة المصرية فى بداية فعاليات اليوم الأول واستمع الطلاب لشرح عام من جميع الأساتذة المشرفين على الزيارة العلمية و تم تقسيم الطلاب  إلى مجموعات طبقا لتخصصاتهم لتطبيق التدريب الميداني على الوجه الأمثل ، و تم بعد ذلك زيارة متحف الاقصر ، وشاهد  الطلاب طرق العرض المتحفى للقطع والنماذج الأثرية بعد حضور العرض التوضيحى لمقتنيات المتحف فى بداية الزيارة ، وقد بذل الأساتذة المرافقين مجهود كبير فى الشرح والتوضيح للطلاب  لتحقيق الاستفادة العلمية المثلى من التدريب الميداني. 

الفريق المرافق من الاساتذة بالكلية

وضم الفريق المرافق للطلاب الدكتور  عبد الرحمن السروجي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  والدكتور محمد معتمد مجاهد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

والدكتور  ابراهيم صبحى السيد استاذ الاثار والعمارة الاسلامية ووكيل الكلية السابق  والدكتور مختار محمد محمد مدرس  الاثار المصرية القديمة  والدكتور محمد أحمد السيد استاذ الاثار المصرية المساعد بالكلية 

وكل من الدكتور  محمود عوض قاسم مدرس الاثار المصرية والدكتور  ابراهيم غريب مدرس الاثار اليونانية الرومانية والدكتور محمد رفعت طه مدرس مساعد بقسم الرميم  و  ندى احمد زيدان معيد بقسم الترميم .

وخلال الزيارة تفاعل  الطلاب مع الاساتذة وجرت مناقشات علمية مع اساتذتهم وتم  تم الرد على جميع الأسئلة العلمية واستفسارات الطلاب من قبل الأساتذة المشرفين .

 

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