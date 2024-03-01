اليوم .. فاركو يستضيف البنك الأهلي في صراع القاع بدوري نايل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو نظيره البنك الأهلى عصر اليوم الجمعة على ستاد حرس الحدود بالمكس في اللقاء المقدم من الجولة السادسة عشر لمسابقة دوري نايل للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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ويدخل فاركو مباراة اليوم وهو يقع في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط جمعهم من 12 مباراة حقق فوز وحيد وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات ، فيما يأتي البنك الاهلى في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة خاض 14 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 8 مواجهات .

موعد مباراة فاركو والبنك الأهلي

يلتقي فاركو بالبنك الأهلي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدأ في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة فاركو والبنك الأهلي

وتنقل قناة “ أون تايم سبورتس ” أحداث مباراة فاركو والبنك الأهلي باعتبارها الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

حكام مباراة فاركو والبنك الأهلي



ومن المقرر أن يدير لقاء فاركو والبنك الأهلي الحكم محمود وفا ويعاونه أحمد رشدي وكريم السعيد ووائل فرحان حكما رابعا، ومحمد الصباحي حكما لتقنية الفيديو ويعاونه عاطف حسين.

ويذكر أن فاركو تعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل البنك الاهلى مع الاتحاد السكندري سلبياً بالجولة الأخيرة للمسابقة.

