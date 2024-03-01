إمام وخطيب ومدرس.. خطوات وشروط التقديم لوظائف الأوقاف

وظائف الاوقاف2024.. أعلنت وزارة الأوقاف المعلنة عبر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجتها للتعاقد مع 1000 متقدم في وظيفة إمام وخطيب ومدرس بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية.

وتم فتح باب التقدم لوظائف وزارة الأوقاف المعلنة عبر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وأوضح المركز للتنظيم والإدارة عبر موقعه الرسمي أن المتقدم لوظائف الأوقاف يختص بعد قبوله بإمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل، تنفيذاً لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية، كما يشرف على كافة الأنشطة التي تؤدى بالمسجد أو ملحقاته ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم.

شروط وظائف الأوقاف 2024

اشترط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على المتقدمين لوظائف وزارة الأوقاف وشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس عدة شروط منها

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما

أن يكون حاصلا على مؤهلا أزهريا بتقدير دراسي لا يقل عن مقبول

أن يكون مصري الجنسية، محمود السيرة، حسن السمعة

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل

أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

المستندات المطلوبة لوظائف الأوقاف

طلب جهاز المركزي للتنظيم والإدارة من المتقدمين لوظائف وزارة الأوقاف مستندات وأوراق رسمية منها

الصورة الشخصية

الرقم القومي وجه أول سارية

الرقم القومي وجه ثاني سارية

المؤهل الدراسي

المؤهل الأعلى إن وجد

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال)

الموقف من الخدمة العسكرية

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

إيصال الإيداع البنكي.

موقع التقديم لوظائف وزارة الأوقاف

يتم التقدم لوظائف الأوقاف إلكترونيا عبر الموقع الرسمي، اعتبارا من 1 مارس 2024 حتى 16 مارس 2024.