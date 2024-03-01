عاجل
الوزراء يعلن اكتمال الدفعة الأولى من صفقة مشروع "رأس الحكمة"
الجمعة 01 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأمن الروسي يعتقل رجل وامرأة يعملان لصالح الاستخبارات الأوكرانية

الأمن الفدرالي الروسي
الأمن الفدرالي الروسي

اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي رجل وامرأة في شبه جزية القرم بتهمة العمل مع الاستخبارات الأوكرانية لإعداد هجمات إرهابية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر بيان للأمن الروسي اليوم الجمعة أنه تم اعتقال أحد سكان مدينة "سيمفيروبول" بالقرم، وهو مواطن روسي "40 عاما"، كان يخطط بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية لارتكاب عمل إرهابي في أحد مرافق النقل بجمهورية القرم.

وأوضح البيان أن هذا الشخص ساعد في وقت سابق مخربين أوكرانيين في تفجير خط سكة حديد في سيمفيروبول في مايو 2023، مضيفا أنه جرى أيضا اعتقال مواطنة "روسية ــ أوكرانية"، جُندت من قبل الاستخبارات الأوكرانية لإعداد عمل إرهابي في مدينة سيفاستوبول باستهداف عسكريين من أسطول البحر الأسود الروسي.

وأشار إلى أنه تم فتح قضايا جنائية بحق المعتقلين بموجب المادتين "حيازة وتخزين متفجرات بشكل غير قانوني" و"العمل الإرهابي"، ومؤكدا أن الموقوفين يتعاونان مع التحقيق ويدليان باعترافاتهما.

مواد متعلقة

الجيش الإسرائيلي في حاجة عاجلة لتجنيد 7000 جندي لتعزيز قواته

وزير إسرائيلي: يجب محو مخاوفنا من مفهوم "شهر رمضان"

اشتباكات ومواجهات باقتحام الاحتلال أحياء الضفة

تسجيل صوتي لضباط كبار من ألمانيا يناقشون الضربات على جسر القرم

الآلاف يؤدون الفجر في الأقصى ودعوات لتكثيف الرباط

بعد وفاة شقيقه بدقائق.. استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته

كانوا يتناولون الطعام مع أطفالهم.. مصرع 45 وإصابة العشرات في حريق ببنجلاديش

حضره 50 ألف شخص.. حفل زفاف أسطوري لابن ملياردير هندي
الجريدة الورقية