الأمن الروسي يعتقل رجل وامرأة يعملان لصالح الاستخبارات الأوكرانية

اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي رجل وامرأة في شبه جزية القرم بتهمة العمل مع الاستخبارات الأوكرانية لإعداد هجمات إرهابية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر بيان للأمن الروسي اليوم الجمعة أنه تم اعتقال أحد سكان مدينة "سيمفيروبول" بالقرم، وهو مواطن روسي "40 عاما"، كان يخطط بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية لارتكاب عمل إرهابي في أحد مرافق النقل بجمهورية القرم.

وأوضح البيان أن هذا الشخص ساعد في وقت سابق مخربين أوكرانيين في تفجير خط سكة حديد في سيمفيروبول في مايو 2023، مضيفا أنه جرى أيضا اعتقال مواطنة "روسية ــ أوكرانية"، جُندت من قبل الاستخبارات الأوكرانية لإعداد عمل إرهابي في مدينة سيفاستوبول باستهداف عسكريين من أسطول البحر الأسود الروسي.

وأشار إلى أنه تم فتح قضايا جنائية بحق المعتقلين بموجب المادتين "حيازة وتخزين متفجرات بشكل غير قانوني" و"العمل الإرهابي"، ومؤكدا أن الموقوفين يتعاونان مع التحقيق ويدليان باعترافاتهما.