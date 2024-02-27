"دراسات علي التربية لتحمل الملوحة في القمح باستخدام تقنيات زراعية" رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر
ناقشت اليوم كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، رسالة العالمية “دكتوراه الفلسفة” في العلوم الزراعية (المحاصيل - تربية المحاصيل)، بعنوان "دراسات علي التربة لتحمل الملوحة في القمح باستخدام تقنيات زراعية" للباحث الدكتور عيد عبد الفتاح عيد عبدالفتاح.
وذلك بحضور لجنة الإشراف الآتية:-
- الاستاذ الدكتور محمد عبدالستار الحناوى، أستاذ المحاصيل بكليه الزراعه جامعة الأزهر بالقاهرة .
- الاستاذ الدكتور إبراهيم الوصيف محمد على، أستاذ ورئيس قسم المحاصيل بكليه الزراعه جامعة الأزهر بالقاهرة .
و عضوية لجنه الحكم والمناقشة وهم :-
- الأستاذه الدكتوره أمل زكريا أمين محمد، أستاذ تربية المحاصيل بكلية الزراعة جامعة عين شمس(عضوا خارجيا).
- الأستاذ الدكتور عزالدين إبراهيم حسن زعزع، أستاذ المحاصيل بكلة الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة (عضوا داخليا).
- الأستاذ الدكتور محمد عبدالستار الحناوى، أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة (مشرفا).
- الأستاذ الدكتور إبراهيم الوصيف محمد على، أستاذ ورئيس قسم المحاصيل بكليه الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة (مشرفا).