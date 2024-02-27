"دراسات علي التربية لتحمل الملوحة في القمح باستخدام تقنيات زراعية" رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر

ناقشت اليوم كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، رسالة العالمية “دكتوراه الفلسفة” في العلوم الزراعية (المحاصيل - تربية المحاصيل)، بعنوان "دراسات علي التربة لتحمل الملوحة في القمح باستخدام تقنيات زراعية" للباحث الدكتور عيد عبد الفتاح عيد عبدالفتاح.

وذلك بحضور لجنة الإشراف الآتية:-

الاستاذ الدكتور محمد عبدالستار الحناوى، أستاذ المحاصيل بكليه الزراعه جامعة الأزهر بالقاهرة .

الاستاذ الدكتور إبراهيم الوصيف محمد على، أستاذ ورئيس قسم المحاصيل بكليه الزراعه جامعة الأزهر بالقاهرة .



و عضوية لجنه الحكم والمناقشة وهم :-

و عضوية لجنه الحكم والمناقشة وهم :- الأستاذه الدكتوره أمل زكريا أمين محمد، أستاذ تربية المحاصيل بكلية الزراعة جامعة عين شمس(عضوا خارجيا).

الأستاذ الدكتور عزالدين إبراهيم حسن زعزع، أستاذ المحاصيل بكلة الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة (عضوا داخليا).

الأستاذ الدكتور محمد عبدالستار الحناوى، أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة (مشرفا).

الأستاذ الدكتور إبراهيم الوصيف محمد على، أستاذ ورئيس قسم المحاصيل بكليه الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة (مشرفا).