وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري الأبطال

إستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق الأساسي الذي يواجه يانج أفريكانز التنزاني مساء اليوم في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يدفع كولر بالقوة الضاربة في التشكيل الأساسي بحثاً عن حسم صدارة المجموعة لصالحه بعد التأهل رسمياً عقب الفوز في الجولة الماضية على حساب ميدياما الغاني.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الأهلي كلا من:

حارس المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، رضا سليم، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري ابطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في ختام منافسات دوري أبطال افريقيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءص بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

تنقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بشكل حصري عبر شبكة قنوات بين سبورتس.