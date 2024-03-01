إرتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 1 مارس بالفيوم

شهدت أسواق ومحلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الجمعة الموافق الأول من مارس، تباينا في الأسعار، لدى الجزارين ومنافذ بيع الطيور الحية والمجمدة.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 360 إلى 390 جنيها للبتلو، ومبلغ 420 جنيها للكيلو من لحوم الماعز، بعد الإنخفاض الطفيف بأسعار الماشية واستقرار أسعار الأعلاف.

إرتفاع أسعار الطيور وكيلو البط البلدي ب150 جنيها في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 102 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 7 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 85 جنيه والساسو 120 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 130 جنيها، وسجل كيلو الرومي 125 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 150 جنيها والبط المولار بمبلغ 120 جنيها والبط البيور والفرنساوي 110 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 210 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 115 جنيها وبدون العظم بمبلغ 120 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 95 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 100 جنيها والهياكل 62 جنيها والأجنحة 70 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 125 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب135 جنيها، بينما سجل سعر البيض 140 جنيها للكرتونة.

وشهدت الأسعار إرتفاعا وانخفاضا طفيفا تراوح من 95 إلى 105 جنيها للكيلو الواحد، واختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المستهلكين أحجموا عن الشراء أو قلصوا حاجاتهم من الطيور، وبالرغم من ذلك مازالت الأسعار مرتفعة خاصة مع دخول شهر رمضان والذي يشهد إرتفاع الاستهلاك وبالتالي إرتفاعا في الأسعار.

وأفاد تجار الدواجن البيضاء أن زيادة أسعار الأعلاف تسببت في إرتفاع الأسعار خلال هذه الفترة نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج بمزارع تربية الدواجن، وبدأ تزايد أسعار الدواجن تلقائيا عقب زيادة أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى تحكم العرض والطلب في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع، ومن ثم ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى قيام أصحاب المزارع بضبط مواعيد تربية الدواجن البيضاء على بداية شهر رمضان، وهو ما جعل الطلب أكثر من العرض خلال هذه الفترة.