وفاة شاب فيومي إثر سقوط جدار حائط عليه أثناء عمله بالسعودية

لقى شاب من أبناء محافظة الفيوم مصرعه أثناء عمله بالسعودية سقط عليه جدار مما اودى بحياته، وقد سادت حالة من الصدمة والحزن الشديد بين أهالي قرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس مسقط رأس الشاب، بعد وصول نبأ وفاته في حادث سقوط جدار عليه خلال عمله بالمملكة العربية السعودية.

وعقب وقوع الحادث هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت الشاب إلى مشرحة أحد المستشفيات بالسعودية، وبالفحص تبين أنه مصري الجنسية، ويدعى أحمد عاطف فاضل سالم، من قرية سنهور القبلية بمركز سنورس ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مات قبل موعد الزفاف

وفى لقاء مع حماده عبد العظيم أحد أبناء قرية سنهور القبلية بمركز سنورس قال إن الشاب اتصل بأسرته للاطمئنان عليهم، ثم أخبرهم بأنه قام بحجز تذكرة العودة الى القاهرة يوم الاحد القادم، بعد أن حدد اهله موعد زفافها ليكون الاثنين القادم، وأضاف أنه كان رحمه الله عليه مبتسما بشوشا لقرب زفافه علي عروسه التي اختارها قلبه، لكنه لم يدري أن القدر سيحرمه منها . وقد حزنت القرية عليه لانه كان يتمتع بحسن الخلق ومحبوب من الجميع.

مما يذكر أن السلطات السعودية صرحت بدفن ونقل جثمان الشاب دون الحاجة إلى تشريحه، خاصة أنه لا يوجد أي اتهام أو شبهة جنائية، وتم الكشف على الجثمان، ووضعه داخل الصندوق، وفقا للقواعد القانونية المتبعة في المملكة. والقنصلية المصرية العامة في الرياض صرحت بنقل الجثمان إلى مصر، بعد الانتهاء من إجراءات الترحيل.