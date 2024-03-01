الجمعة 01 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

استمرار فعاليات مبادرة " الشباب تقود " بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

شهدت محافظة المنيا  ، انطلاق فاعليات المرحلة الثانية لمؤتمر " الشباب تقود "، بإحدى البواخر النيلية ، وبحضور القيادات الشبابية بالمحافظة ،  وذلك تحت رعاية فريق شباب وطن بالمحافظة ، التابع لوزارة التضامن الإجتماعي.

 

بدأ المؤتمر، بكلمة مؤمن حسين رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب وطن ، والتى رحب فيها بالقيادات الشبابية ، واثنى على جهودهم فى الفترة الحالية ،  تلاها كلمة الدكتورة نجاح التلاوى دكتورة إدارة الأعمال ، والتى شرحت في كلمتها اسس تنمية مهارات الشباب ، ليكون قادرا علي مواكبة العصر ، وبناء جيل جديد من الشباب سياسيا واجتماعيا ، ثم تحدثت الدكتورة نهال حجازى  ، عن كيفية صنع القرار. 

 

وقال رئيس الأمناء ، ان مبادرة الشباب تقود ، يمسّ مستقبل مصرنا ، لتمكين الشباب سياسياً وتنفيذياً ،  وشباب مصر هم ثروتها الحقيقية ، هم طاقتها المتدفقة ، و هم أملها في حاضر أفضل ومستقبل مزدهر، مضيفا ، ان الشباب يتمتع بالطاقة والحماس والقدرة على الإبتكار ، مما يجعلهم محركاً أساسياً للتغيير والتقدم.

 

أكد محمد على عبد المنعم المنسق الإعلامى لشباب وطن ، ان المرحلة الثانية من شباب تقود ،  فكرة رائدة فى مجال تنمية الشباب ، والعمل على توعيتهم وتأهيلهم لسوق العمل سياسيا واجتماعيا ،  وتمتلك المؤسسة رؤية و أفكاراً جديدة ثاقبة لمستقبل البلد ، مما يُثري عملية صنع القرار ويساهم في إيجاد حلول إبداعية للتحديات التي تواجهنا.

 

مؤكدا عبد المنعم ، ان مشاركة الشباب في الحياة السياسية والتنفيذية ، تُعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم ، وتُساعدهم على اكتساب مهارات القيادة وصنع القرار، ومن توصيات المؤتمر توفير فرص التعليم والتدريب للشباب ، لتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة ، للمشاركة في الحياة العامة.

 

وعن الدعم والتشجيع ، سيتم دعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في مختلف المجالات، السياسية والتنفيذية والمجتمعية ، وعن إزالة العقبات ، سيتم إزالة العقبات التي تواجه مشاركة الشباب ، مثل القوانين والأنظمة التي تمنعهم من الترشح للإنتخابات أو تولي المناصب القيادية.

 

وتمثل تمكين الشباب في مصر بإقامة ، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمرات دورية للشباب للإستماع إلى أفكارهم واقتراحاتهم حول مختلف القضايا  ، وإنشاء مجلس الشباب كمنصة للشباب للتعبير عن آرائهم ، ومشاركة أفكارهم في صنع القرار، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة،  يهدف البرنامج إلى تأهيل الشباب للقيادة في مختلف المجالات ، وهناك العديد من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى تمكين الشباب في مصر.

 

 

واختتم المنسق الإعلامي كلمته قائلا ، إن تمكين الشباب هو مسؤولية الجميع، من حكومة ومجتمع مدني وأفراد، فلنعمل معاً لبناء مستقبل أفضل لمصر، مستقبل يزخر بالإبداع والإبتكار والتقدم " معاً، نستطيع "شكرًا لكم، موجها التحية إلى كل الشباب الحاضرين، قائلا ، أنتم المستقبل، وأنتم الأمل، وأنتم القيادة التي ستقود بلدنا إلى مستقبل أفضل.

الجريدة الورقية