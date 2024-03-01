استمرار فعاليات مبادرة " الشباب تقود " بالمنيا

شهدت محافظة المنيا ، انطلاق فاعليات المرحلة الثانية لمؤتمر " الشباب تقود "، بإحدى البواخر النيلية ، وبحضور القيادات الشبابية بالمحافظة ، وذلك تحت رعاية فريق شباب وطن بالمحافظة ، التابع لوزارة التضامن الإجتماعي.

بدأ المؤتمر، بكلمة مؤمن حسين رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب وطن ، والتى رحب فيها بالقيادات الشبابية ، واثنى على جهودهم فى الفترة الحالية ، تلاها كلمة الدكتورة نجاح التلاوى دكتورة إدارة الأعمال ، والتى شرحت في كلمتها اسس تنمية مهارات الشباب ، ليكون قادرا علي مواكبة العصر ، وبناء جيل جديد من الشباب سياسيا واجتماعيا ، ثم تحدثت الدكتورة نهال حجازى ، عن كيفية صنع القرار.

وقال رئيس الأمناء ، ان مبادرة الشباب تقود ، يمسّ مستقبل مصرنا ، لتمكين الشباب سياسياً وتنفيذياً ، وشباب مصر هم ثروتها الحقيقية ، هم طاقتها المتدفقة ، و هم أملها في حاضر أفضل ومستقبل مزدهر، مضيفا ، ان الشباب يتمتع بالطاقة والحماس والقدرة على الإبتكار ، مما يجعلهم محركاً أساسياً للتغيير والتقدم.

أكد محمد على عبد المنعم المنسق الإعلامى لشباب وطن ، ان المرحلة الثانية من شباب تقود ، فكرة رائدة فى مجال تنمية الشباب ، والعمل على توعيتهم وتأهيلهم لسوق العمل سياسيا واجتماعيا ، وتمتلك المؤسسة رؤية و أفكاراً جديدة ثاقبة لمستقبل البلد ، مما يُثري عملية صنع القرار ويساهم في إيجاد حلول إبداعية للتحديات التي تواجهنا.

مؤكدا عبد المنعم ، ان مشاركة الشباب في الحياة السياسية والتنفيذية ، تُعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم ، وتُساعدهم على اكتساب مهارات القيادة وصنع القرار، ومن توصيات المؤتمر توفير فرص التعليم والتدريب للشباب ، لتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة ، للمشاركة في الحياة العامة.

وعن الدعم والتشجيع ، سيتم دعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في مختلف المجالات، السياسية والتنفيذية والمجتمعية ، وعن إزالة العقبات ، سيتم إزالة العقبات التي تواجه مشاركة الشباب ، مثل القوانين والأنظمة التي تمنعهم من الترشح للإنتخابات أو تولي المناصب القيادية.

وتمثل تمكين الشباب في مصر بإقامة ، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمرات دورية للشباب للإستماع إلى أفكارهم واقتراحاتهم حول مختلف القضايا ، وإنشاء مجلس الشباب كمنصة للشباب للتعبير عن آرائهم ، ومشاركة أفكارهم في صنع القرار، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، يهدف البرنامج إلى تأهيل الشباب للقيادة في مختلف المجالات ، وهناك العديد من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى تمكين الشباب في مصر.

واختتم المنسق الإعلامي كلمته قائلا ، إن تمكين الشباب هو مسؤولية الجميع، من حكومة ومجتمع مدني وأفراد، فلنعمل معاً لبناء مستقبل أفضل لمصر، مستقبل يزخر بالإبداع والإبتكار والتقدم " معاً، نستطيع "شكرًا لكم، موجها التحية إلى كل الشباب الحاضرين، قائلا ، أنتم المستقبل، وأنتم الأمل، وأنتم القيادة التي ستقود بلدنا إلى مستقبل أفضل.