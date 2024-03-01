العنف والإدمان الإلكتروني على طاولة المناقشات بالمنيا

نظم فرع ثقافة المنيا عددا من اللقاءات التثقيفية، منها محاضرة عن العنف وأسبابه، وذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال شهر فبراير الجاري في سياق خطة وزارة الثقافة.

حيث أقام بيت ثقافة سمالوط شمال المنيا محاضرة بعنوان "العنف وأسبابه"، أوضح خلالها دكتور موسى نجيب مفهوم العنف وأنواعه ومنها النفسي والجسدي ، وعن أسباب تفشي تلك الظاهرة في المجتمع ، قال يرجع ذلك نتيجة الضعف في فهم صحيح الدين وسوء التربية، إلى جانب تناول الدراما والإعلام للقضايا الحياتية بصورة خاطئة.

واختتم نجيب حديثه مؤكدا ضرورة مواجهة تلك الظاهرة التي باتت تهدد المجتمع، وذلك من خلال تعزيز الدور الإعلامي في نشر ثقافة قبول الآخر والتسامح، إلى جانب فهم صحيح الدين، والعمل علي إشباع الاحتياجات النفسية والإجتماعية للأبناء، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع من خلال تكاتف مؤسسات المجتمع المدني.

واستمرارًا للأنشطة المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، شهدت مدرسة ديرمواس الثانوية للبنات لقاء حواريًا بعنوان "الإدمان الإلكتروني ومخاطره" تناول خلاله دكتور مصطفى نمر أستاذ علم النفس بكلية الآداب ، مفهوم الإدمان الإلكتروني موضحا خطورته على الشباب والأطفال.

كما أكد نجيب على ضرورة التوعية بمخاطر الإفراط في استخدام شبكات التواصل الإجتماعي والألعاب الإلكترونية، نظرا لتأثيراتها السلبية على الصحة النفسية والجسدية.