مسؤول بالأونروا: توقفنا يضعف قدرتنا على تلبية الاحتياجات الإنسانية بغزة

بعد تعليق تمويلها من دول غربية

بعد توقيف عدد من الدول الغربية تمويلها المقدم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، على خلفية اتهام الأخيرة بالضلوع في طوفان الأقصى، قال فيليب لازاريني مدير "الأونروا"، إنه من غير الواقعي الاستغناء عن أنشطة الوكالة والتي تعد من أهم الجهات التي تقدم مساعدات في قطاع غزة.

ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد أوضح لازاريني أن الاعتقاد المتداول حول امكانية الاستغناء عن أنشطة الوكالة المتعددة والمهمة في غزة ، أمر غير واقعي قائلًا:"سيكون من قصر النظر بعض الشيء الاعتقاد بأن الأونروا يمكنها فقط من الناحية الفنية نقل جميع أنشطتها إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى أو إلى منظمات غير حكومية".

مسؤول بالأونروا: نحن المنظمة الأكثر رسوخًا في غزة

وتابع:"الأونروا تقدم خدمات مهمة ومتعددة لإحدى المجموعات الأكثر حرمانا في المنطقة، وهم اللاجئون الفلسطينيون، ونعمل على مستوى الرعاية الصحية والتعليم بشكل واضح، فلا يمكن لجهة توفير التعليم على جميع المستويات، كما تفعل الأونروا التي تدير مدارس تضم حوالى 300 ألف طفل في قطاع غزة".

وأضاف: "نحن المنظمة الأكثر رسوخًا في غزة، نوفر منصة لوجستية كاملة لبقية المجتمع الإنساني، فإذا غادرت الأونروا اليوم، في ذروة الأزمة، فإن ذلك سيضعف قدرتنا الجماعية على الاستجابة لاحتياجات إنسانية غير مسبوقة".

فيما توظف الوكالة الأممية التي أنشئت عام 1949، حوالى 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة من بينهم 13 ألف شخص في قطاع غزة ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم الدعم لحوالي مليوني شخص.

يذكر أن إسرائيل قد اتهمت 12عاملا بالأونروا بالتورط في الحرب الإسرائيلية على غزة، ودفعت هذه التقارير عددا من الدول الغربية لتعليق تمويل الأونروا، بما في ذلك دول مانحة كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.