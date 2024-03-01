بعد استشهاد شقيقه بدقائق.. استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته

اطلقت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي الرصاص على 3 أشقاء غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية، متعمدة قتلهم، مما أسفر عن استشهاد شقيقين وإصابة الثالث.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ليلة أمس استشهاد الشاب صلاح الدين سليمان الشوامرة (28 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، جنوب غرب الخليل، بعد ساعات قليلة من استشهاد شقيقه نجم الدين.

يذكر أن قوات الاحتلال الطاغية قد أطلقت الرصاص الحي صوب ثلاثة أشقاء بالقرب من “بيت مرسم”، ما أدى إلى استشهاد نجم الدين (25 عاما) على الفور بعد إصابته في القلب بشكل مباشر، في حين أصيب شقيقه صلاح بجروح حرجة في البطن والصدر، وجرى نقله إلى المستشفى، وأدخل إلى غرفة العمليات في محاولة لإنقاذ حياته، إلى أن أعلن استشهاده متأثرا بإصابته، كما أصيب شقيقهما نور الدين (30 عاما) ووصفت إصابته بالطفيفة.

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الأشقاء الثلاثة، وهم من بلدة دورا جنوب الخليل، بينما كانوا يجمعون “العكوب” بالقرب من “بيت مرسم” جنوب غرب الخليل، وبعد أن أصابتهم بجروح، سلمتهم لطواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عند مدخل بيت عوا، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى دورا الحكومي.

وبعد استشهاد الشقيقين الشوامرة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الغاشم على الفلسطينيين ردًا على ما قامت به المقاومة “حماس” يوم السابع من أكتوبر إلى 416، وفقا لبيانات وزارة الصحة.