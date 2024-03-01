سعر الدولار اليوم بالمصارف والبنوك المصرية

بعد ارتفاع سعر الدولار بشكل جنوني الأشهر الماضية، شهد الدولار مؤخرًا انخفاضًا ملحوظًا بالتزامن مع إعلان مشروع رأس الحكمة مع دولة الإمارات الشقيقة ليستقر الدولار بالمصارف والبنوك العاملة في مصر وسط توقعات بانخفاضه مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتنشر بوابة الوفد سعر الدولار اليوم وفق آخر تحديث للبنوك والمصارف بالتزامن مع عطلاتها الأسبوعية:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي عند 30.75 للشراء 30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 للشراء و30.85 للبيع.

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 30.85 للشراء و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.85 للشراء و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 للشراء و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك العربي الإفريقي الدولي 30.85 للشراء و30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 30.85 للشراء و30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار في المصرف المتحد عند 30.85 للشراء و30.95 للبيع.

بلغ سعر الدولار في أبوظبي التجاري 30.85 للشراء و30.95 للبيع.