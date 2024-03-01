سعر العملات العربية والأجنبية في تعاملات اليوم الجمعة

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم استقرارًا بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع بالمصارف والبنوك.

ووفقًا لآخر تحديث بالموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك المركزي المصري فجاءت أسعار العملات الأجنبية كالتالي:

وصل سعر اليورو اليوم إلى 33.39 جنيه للشراء و 33.51 جنيه للبيع.

استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم عند 38.98 جنيه للشراء و 39.13 جنيه للبيع.

بلغ سعر الفرنك السويسري اليوم نحو 35.03 جنيه للشراء و 35.16 جنيه للبيع.

سجل سعر 100 ين ياباني اليوم 20.55 جنيه للشراء و 20.62 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليوان الصينى اليوم نحو 4.28 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

أما عن أسعار العملات العربية فجاءت كالآتي:

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم نحو 100.21 جنيه للشراء و 100.56 جنيه للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم لـ 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.