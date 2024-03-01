البحرين تستنكر الاستهداف الإسرائيلي للفلسطينيين أثناء حصولهم على المساعدات

بعد استهداف الكيان الصهيوني الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين العُزل، الذين كانوا ينتظرون الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية في "دوار النابلسي" شمال قطاع غزة والذي سقط على إثره أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة لما حدث.

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، فقد أدانت البحرين الاستهداف الإسرائيلي لتجمع مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بقطاع غزة، وأسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات، أغلبهم أطفال ونساء، بما يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدُّوَليّ والقانون الدُّوَليّ الإنساني.

وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدُّوَليّ، لاسيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لأهالي القطاع بشكل كامل وآمن ومستدام، ورفض أي محاولة للتهجير القسري للسكان، مشددة على ضرورة إحياء عملية السلام العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين.