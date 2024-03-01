كتائب القسام تفجر مبنى وعيني نفقين لإسرائيل

قالت كتائب القسام في بلاغ عسكري اليوم الجمعة إنّ مجاهديها أكدوا عملية تفجير عيني نفقين مفخختين في قوات الجيش الإسرائيلي وإيقاعهم بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أنهم أكدوا تفجير مبنى تم تفخيخه مسبقاً في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وتواصل كتائب القسام لليوم الـ 146 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور، والتي أسفرت عن مقتل (582) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (3007) آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد على (6791) جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية مضافاً إليها بيانات جيش الاحتلال، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.

