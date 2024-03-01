انف وثلاث عيون يختتم فعاليات الكاثوليكى بحضور صناعه

كشف المخرج أمير رمسيس أن تجربة فيلم انف وثلاث عيون المأخوذ عن رواية الراحل إحسان عبدالقدوس، يحيطها العديد من التخوفات لأى مخرج.

وقال خلال عرض فيلمه ضمن فعاليات دورة المهرجان الكاثوليكى ،«كنت متخوفًا من شكل تقديمها لأن شكل التناول عشان تتحول لفيلم متماسك سينمائيًا وليس كرواية كان صعب جدًا، وبسرعة قرأت الدرافت (المسودة) الأول اللي كتبه السيناريست وائل حمدي وكل مخاوفي زالت في ثانية واحدة.

واضاف ، «لقيت روح الرواية اللي أنا حاببها وحابب أنفذها، ولاقيتها مكتوبة بشكل سرد سينمائي متماسك جدًا».

يذكر أن المركز الكاثوليكى أختتم فعالياته أمس بعرض فيلم انف وثلاثة عيون ومن المقرر أن تعقد حفل الختام اليوم والتى توزع فيها حوائز المهرجان.