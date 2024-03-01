ضبط 310 علبة سجائر وتحرير محاضر امتناع عن البيع بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية، ومحلات بيع السجائر بمركز يوسف الصديق.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية والوحدة المحلية لمركز يوسف الصديق برئاسة الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالفيوم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع السجائر بالفيوم

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة قامت بالمرور على عدد من المحال التجارية والأسواق ومنافذ البيع بنطاق بندر ومركز يوسف الصديق، وتمكنت من ضبط عدد 310 علبة سجائر، وذلك بمخزن تابع لأحد التجار بناحية مدينة يوسف الصديق، يقوم أحد التجار بتخزين الكمية ويمتنع عن البيع، وكذلك تم ضبط مخالفات بيع بأزيد من الأسعار الرسمية، وتم التحفظ على كميات السجائر المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بمركز شرطة يوسف الصديق، بالإضافة إلى تحرير عددا من المحاضر ضد المخابز المخالفة والأسواق والمحال التجارية تم تحريرها خلال تواجد الحملة بدائرة المركز، ومنها محاضر ضد بعض التجار لامتناعهم عن البيع.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات الصادرة من وزارة التموين، من أجل المواجهة الحازمة لجشع التجار ومنع احتكار وتخزين السلع، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.