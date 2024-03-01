كريم عفيفي: مسرح مصر نقطة تحول لي.. والكوميديا أصعب أنواع التمثيل

تحدث الفنان كريم عفيفي عن مشواره الفني قائلًا إن هناك أكثر من نقطة تحول خلال مشوار الفني، مشيرا إلى أن من أهم نقاط التحول تتمثل في البداية من خلال «مسرح مصر» مع الفنان أشرف عبد الباقي.

مسرح مصر أهم نقطة تحول

وأضاف كريم عفيفي خلال حلوله ضيفاً عبر برنامج «كلاكيت» مع لينة الطهطاوي، علر إذاعة «نجوم إف إم»، أن «مسرح مصر» هو أهم نقطة تحول في بداياتي الفنية، حيث إن تلك العروض كانت سببا في بداية الشهرة وبداية معرفة الجمهور بي، وأن نقطة التحول الثانية كانت دوره في مسلسل «رمضان كريم» الجزء الأول، حيث كان ومازال هذا المسلسل من المسلسلات التي يشاهدها الجمهور وتعلق بها عدد كبير من المشاهدين، مؤكدا: “بحبه جدا وأعتز به”.

وتابع الفنان الشاب بأن الانطلاقة الثالثة كانت مشاركته في مسلسل “ولد الغلابة”، موضحا: “شاهدني الجمهور بشكل مختلف وتلقيت ردود فعل قوية جدا”.

وأشار عفيفي: “الكوميديا أصعب أنواع التمثيل، كما أنني ضد التصنيف ولا أحب فكرة التصنيف سواء ممثل كوميدي أو تراجيدي، لأنني أنا ممثل وأستطيع تقديم أي دور طالما الأدوات التي أمتلكها تسمحلي أعمل ده”.

وعن أعمال ندم عن المشاركة بها، قال كريم عفيفي: “هناك أعمال فنية إذا عرضت عليّ مرة أخرى لن أقدمها، وفي اختيارات مش هعملها”.

وأضاف: “في أعمال يجب تقديمها من أجل التواجد الفني، وهناك أعمال مكنش تتخيل إنها تظهر بهذا القدر من السوء”.

وكان شارك الفنان كريم عفيفي مؤخرًا فى فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل إحسان.

كما شارك فى فيلم “الملكة” من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، ، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس ، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.

بينما شارك مؤخرًا أيضًا فى فيلم أصل الحكاية" بطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، تأليف وإخراج محمد أمين.