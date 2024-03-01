5 منافسات قوية في خامس جولات دوري المحترفين

تقام اليوم الجمعة 5 مباريات قوية في الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لدوري القسم الثاني أ " دوري المحترفين".

وتشهد هذه المرحلة صراع كبير وندية بهدف حصد بطاقتى الصعود المباشر للدورى الممتاز، فيما يدخل صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل القسم الثانى ب، على بطاقة التأهل الثالثة للممتاز

من المقرر أن يستضيف نادي القناة نظيره فريق بتروجيت، في تمام الثالثة والنصف عصرا، على ملعب نادي القناة القديم .

يلتقي لافيينا مع بروكسي في تمام الثالثة والنصف عصرا، على ملعب الأسيوطي سبورت.

ومن المقرر أن يواجه السكة الحديد نظيره غزل المحلة، في تمام الثالثة والنصف عصرا، على ملعب نادي العاصمة الإدارية .

ويلتقي طنطا وراية في تمام الثالثة والنصف عصرا، على ملعب ستاد طنطا الرياضي.

وأخيرًا يلتقي حرس الحدود ووادي دجلة في الساعة السابعة مساءً، على ملعب حرس الحدود "المكس" .

نتائج مباريات الجولة الثالثة :

وفي الجولة السابقة، فاز بتروجت على طنطا بهدفين مقابل هدف، ليصل رصيده إلى 50 نقطة، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 32 نقطة ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الثانية.

وخطف وادى دجلة ثلاث نقاط غالية بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثية مقابل هدف رافعًا رصيده إلى 42 نقطة في وصافة جدول الترتيب، كما نجح حرس الحدود في خطف الفوز من بروكسى بهدف مقابل لا شيء في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء رافعا رصيده إلى 41 نقطة، كما استطاع راية الفوز على لافيينا بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 37 نقطة في المركز الخامس.

جدول ترتيب مجموعة الصعود :