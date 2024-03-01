مصرع طالب في جنوب افريقيا اثر هجوم

قتل طالب جامعي، وأصيب آخر بجروح خطيرة برصاص طائش، عندما قتل مسلح رجلين بالرصاص في سيارة متوقفة في شارع مزدحم بالقرب من وسط مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، حسبما ذكرت الشرطة.

أصيب الطلاب عندما كانت حافلتهم تمر بمكان إطلاق النار، ولم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن.

وتودي جرائم الأسلحة النارية بحياة العشرات كل يوم في جنوب أفريقيا، لكن شهودا على عمليات القتل هذه في وضح النهار قالوا إنهم صدموا بما حدث.

قال المتحدث باسم الشرطة الكولونيل ديماكاتسو نيفوهولوي لبي بي سي عندما وصف ما حدث بعد ظهر ، "تم إعلان وفاة كل من الرجال في السيارة وطالب واحد بينما تم نقل الطالب الآخر إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج الطبي" .

وقال بيان للشرطة إن الطلاب وقعوا في "تبادل لإطلاق النار".

تظهر الصور التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي جثة رجل معلقة من نافذة سيارة. ويظهر آخر ما يبدو أنه شخص يعالج في مكان الحادث على طريق رئيسي في برامفونتين، وهي منطقة قريبة من عدد من الجامعات.

ليس من الواضح ما هي الجامعة التي التحق بها الطالب المتوفى.

وأشارت شاهدة لمحطة (إي.إن.سي.إيه) المحلية إنها شاهدت المسلح يهرب في سيارة هروب بيضاء.

وأوضح المتحدث باسم شرطة مدينة جوهانسبرج زولاني، فهلا إن الدافع وراء إطلاق النار غير معروف.

أخبرت طالبة eNCA أنها سمعت عدة طلقات نارية ، تلتها فوضى، "لقد كانت تجربة مؤلمة حقا. إنه أمر مخيف حقا لأنه كان يمكن أن يحدث لأي شخص".

وقالت أخرى إنها شهدت حوادث عنف سابقة في المنطقة.

الشرطة ومحققو الطب الشرعي في مكان الحادث.

وبين يوليو تموز وسبتمبر أيلول من العام الماضي قتل 34 شخصا بالرصاص يوميا في جنوب أفريقيا بحسب إحصاءات الشرطة للجريمة.