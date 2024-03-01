مركبات عسكرية تنزانية قصفها متمردو جمهورية الكونغو الديمقراطية

اثنان أصيبت عربات مدرعة عسكرية تنزانية، بقذائف أطلقها متمردو حركة 23 مارس في بلدة ساكي الكونغولية.

وقال مصدر عسكري كونغولي وشاهد عيان،إن الهجوم وقع يوم الخميس ، مما أسفر عن إصابة جندي تنزاني، وأفيد بأن مدنيا أصيب بجروح أيضا.

ومع ذلك، وأضاف المتحدث باسم الجيش التنزاني، إنهم لم يكونوا على علم بالهجوم.

وأرسلت تنزانيا وجنوب أفريقيا ومالاوي قوات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت راية المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي التي تضم 16 عضوا.

تقاتل قوات سادك والجيش الكونغولي حركة 23 مارس المتمردون منذ أوائل فبراير ، لا سيما حول ساكي.

قتل جنديان من جنوب أفريقيا في في وقت سابق من هذا الشهر.

ال حلت بعثة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي محل جماعة شرق أفريقيا القوة التي أمر الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي بسحبها العام الماضي متهما إياها بالفشل في طرد حركة 23 مارس من مواقعها.

في الآونة الأخيرة ، نصح الجيش الكونغولي السكان بالإجلاء ساكي. وفي حين اختار البعض البقاء، فر معظمهم إلى الضواحي أو إلى المدينة الإقليمية الرئيسية ، غوما على بعد 25 كم (15 ميلا).

وفقا ووفقا لأحدث تقديرات الأمم المتحدة، أجبر القتال الأخير 215,000 شخص على الفرار باتجاه غوما، التي تستضيف بالفعل ما يقرب من نصف مليون لاجئ.