دراما رمضان | ثنائية جديدة مع نادين نسيب نجيم في مسلسل "2024"

تشارك الفنانة نادين نسيب نجيم في الماراثون الرمضاني لهذا العام بمسلسل “2024” وهو الجزء الثاني من مسلسلها الشهير “2020” الذي عرض في العام الذي يحمل إسمه وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

عدد حلقات مسلسل 2024 وعلاقته بالجزء الأول 2020

تتناول حلقات مسلسل 2024 الـ 15 الأحداث التي عاشتها نادين خلال الأعوام الأربعة والتحديات التي عاشتها بعد نجاح قضيتها في الجزء الأول والقضاء على المتهم الريس صافي، والتي كانت تدور أحداثه حول الحرب الحكومة اللبانية مع تجار المخدرات الذي كان صافي أبرزهم وورثها من أبيه وجده.

ويقف مع نادين نجيم في أحداث “2024” للمرة الأولى مع محمد الأحمد بجانب "كارمن لبس، طوني عيسى، ومن إخراج فيليب أسمرسيناريو وحوار بلال شحادات

أحداث مسلسل 2024 وأبطاله

وقدمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل وأخيرًا، وكان من بطولتها هي وقصي خولي، منى واصف، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، أنجو ريحان، وكان المسلسل قصة بلال شحادات، ومن تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر.