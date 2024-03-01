فيديو| سكن بدل عشة.. «حياة كريمة» مطلب مسنة بالأقصر

تناشد بالحصول على معاش الأزهر..

"بالليل بقوم أولع البوتاجاز عشان اتدفى من البرد اللي داخل من الجريد".. تصف الجدة ظريفة ظروف معيشتها التي تتكبد مشاق كبيرة للصبر عليها، فلا زوج يساندها في تحمل أعباء أسرتها، ولا منزل يأويها من المطر وبرد الشتاء.



في إحدى قرى مدينة إسنا بجنوب الأقصر، على بعد أمتار من خط السكة الحديد، تقطن الحاجة ظريفة ذات الستة عقود.

جريد من النخيل قد تم غرسه بالأرض بديلًا عن الحوائط، وملاءة علقت عقب المدخل، بديلة عن الباب؛ هذا هو ماتبدو عليه "العشة" التي تقطن بها المسنة، وحفيدتها التي تقوم على تربيتها بعد انفصال نجلتها عن الزوج، وزواجها من آخر.

وتعاني السيدة العجوز من قسوة الحياة؛ بعد وفاة زوجها الذي كان يعمل بالأجر، قبل خمس وعشرين عامًا، ليترك لها أربعة أطفال، دون أية مصادر تأمنهم من غدر الزمان، أو بيت يأويهم من الصقيع؛ فتعمل الأم في صناعة الأقفاص، بالإضافة للعمل بالأجر اليومي "حسب ماتفرج" على حد تعبيرها.

غرفة النوم

تقول السيدة ظريفة:" اشتغلت أكتر من شغلانة عشان أقدر أربيهم وأكبرهم، وربنا ساعدني وأعانني على تربيتهم حتى صاروا رجالًا؛ لكن ظروف الحياة قاسية، فلا أحد فيهم يعمل بوظيفة، بل بالأجر، لكن يوم فيه شغل، ويوم مفيش، رغم كونهم عائلين لأسرهم، وأنا أحاول أكمل رسالتي للنهاية وأساعدهم؛ فأنا الأم والأب لهم".

وتضيف: " ابنتي انفصلت عن زوجها، تاركًا لها ابنة في المرحلة الأولى من التعليم، لكن بعد زواجها، تعيش الحفيدة معي وأقوم على تربيتها وتعليمها؛ لإن والدها لم يعولها".

مطبخ السيدة ظريفة

لو رزقت بـ" مش و رغيف عيش.. ده فضل من الله".. بصوت بدا عليه التعب، تصف الحاجة ظريفة التي يبدو أن أهرأها البرد القارس في عشتها؛ حالها، مبينة أنها لم تتقاض سوى معاش عن زوجها: " أنا مش قادرة أكمل، اللي بجيبه يادوب يكفي لقمة العيش".

ظريفة التي يبدو أن الزمن نحت على ملامحها خريطة صبرها، تناشد أصحاب الجمعيات والمؤسسات المدنية، وأصحاب الشأن؛ بمساعدتها في استكمال بناء قطعة أرض صغيرة، بنيت عليها غرفة واحدة، ولم تُستكمل، وليست بها كهرباء، بحسب ظريفة، كما تناشد شيخ الأزهر بمعاش لها يعينها على تحمل مشقة الحياة وتدبير قوت يومها؛ في ظل الارتفاع الكبير للأسعار في السلع والخدمات.