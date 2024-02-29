وفاة الرئيس الثاني لتنزانيا حسن مويني عن عمر يناهز 98 عاما

توفي الرئيس الثاني لتنزانيا علي حسن مويني، يوم الخميس، عن عمر يناهز 98 عاما.

وأعلنت الرئيسة سامية سولوهو حسن نبأ وفاة مويني.

شغل مويني منصب رئيس تنزانيا بين عامي 1985 و 1995، خلف الرئيس المؤسس ، مواليمو يوليوس نيريري.

كان مويني على بعد ثلاثة أشهر من عيد ميلاده ال 99.

كان يدخل ويخرج من المستشفى بسبب مرض في الصدر منذ نوفمبر الماضي، يعود الفضل إلى مويني في إدخال انتخابات متعددة الأحزاب وتسهيل سيطرة الدولة على الاقتصاد.

وجاءت الإشادة من القادة الإقليميين، تحدث الرئيس الكيني ويليام روتو عن مويني كقائد عظيم.

وقال زعيم المعارضة رايلا أودينغا إن مويني كان "زعيما أفريقيا عظيما ورجل دولة".







