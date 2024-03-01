القليوبية: إزالة حالة تعد بالبناء المخالف ببنها

تمكنت الوحدة المحلية بمرصفا بمحافظة القليوبية، بقيادة عبدالخالق أحمد، وبحضور المكتب الفني بالوحدة ومسؤلي الإدارة الزراعية، من إحباط محاولة تعلية بطوب جديد علي حوائط قديمه دون ترخيص أو الرجوع الي الجهات المختصة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبناء علي تعليمات المحاسب محمد عبدالحميد مرعي رئيس مدينة ومركز بنها.

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القايوبية، حرصه على فرض وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص أو تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولن يتم التراخي في إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها.

ووجه بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء طبقا للقانون 119 لسنة 2008 بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.