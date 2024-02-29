البنجر.. فوائده مذهلة تجعلك تتناوله يوميًا في رمضان

يتعدد فوائد البنجر سواء كان على شكل عصير أو قطع، حيث يُفضل تناوله في رمضان لكونه قليل السعرات الحرارية، ويعد كنز لمرضى السكري؛ فالنترات الموجودة في عصير الشمندر يمكن أن تخفض مستويات الجلوكوز في 15 دقيقة فقط.

ويسهم أيضًا تناول عصير البنجر في رمضان بالأخص، في تقديم العديد من الفوائد الأخرى لمريض السكري، أبرزها:

-الوقاية من أمراض الأوعية الدموية.

-تبطئ تدهور الذاكرة الناتج عن الخرف.

-يمنع السرطان، حيث تمتلك قدرات وقائية كيميائية ضد بعض خطوط الخلايا السرطانية.

-الوقاية من السمنة.

-الوقاية من أمراض القلب.





فوائد البنجر في علاج آلام العضلات

والبنجر رائع للأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا منتظمًا. وجد باحثون بريطانيون أن عصير البنجر يخفف آلام العضلات المرتبطة بالتدريبات الشاقة، وأظهرت دراسة أخرى أن هذا العصير يحسن كفاءة القلب والأوعية الدموية على سبيل المثال، لاعبو كرة القدم الذين يشربون عصير البنجر المركز يركضون بشكل أسرع مع الحفاظ على معدل ضربات قلب مستقر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اللون الأحمر للبنجر يخفي خاصية قوية أخرى، ويرجع هذا اللون إلى تأثير صبغة البيتين، وهو أحد مضادات الأكسدة الأساسية وتتمثل المهمة الرئيسية لمضادات الأكسدة في محاربة الجذور الحرة وتقليل الالتهاب.





فوائد البنجر لحماية الدماغ ومد الجسم بالطاقة

والبنجر غني بالبوتاسيوم والألياف والفولات، التي تساعدنا على حماية الدماغ، وشرب كوب من عصير البنجر قبل ساعات قليلة من بدء النشاط البدني. إذا كنت لا تمارس الرياضة، قم بتضمين بضع حصص من البنجر على الأقل في نظامك الغذائي الأسبوعي لتحقيق التأثير المطلوب.