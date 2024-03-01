صحة القليوبية تكثف جهودها لنشر الوعي الصحي لدي المواطنين

عقدت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمحافظة القليوبية، عدة ندوات توعوية علي مدار ثلاثة أيام بالإدارة الصحية بكفر شكر.

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية علي نشر الوعي الصحي السليم والمعرفة الطبية المقامة علي أسس علمية، وايماءا بدور التوعية الطبية في الارتقاء بصحة المواطنين، وبتوجيهات الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وحرصت الدكتورة سحر محمد مسئول الاعلام والتربية السكانية، على عقد ندوات عن رعاية مقدمي الخدمة الطبية ، وعن التغذية السليمة وأثرها في انشاء جيل سليم جسديا وذهنيا، بالاضافة إلي عقد ندوه عن التربية الايجابية وأثرها علي الابناء والاباء.