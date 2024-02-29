القليوبية تتصدى لمخالفات البناء وتنفيذ إزالة التعديات

قام اللواء احمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ويرافقه نائب رئيس الحى و الإدارة الهندسية والأجهزة المعاونة وبمصاحبه قوات الأمن، وبرئاسة العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة، وشرطه المرافق برئاسه المقدم حسام العشيرى بالاستمرار بتنفيذ حملات الازاله اليوم الخميس الموافق ٢٩ / ٢ للتصدى لمخالفات البناء لتنفيذ الازالات لمخالفات البناء والتى تمت اقامتها بدون ترخيص وتم تنفيذ الازالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات .

يأتي ذلك استمرارا للتعليمات والتشديدات الصارمه من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن التصدي بكل حسم لمخالفات البناء و حظر إقامة اي منشآت مخالفه لضوابط الاشتراطات البنائيه أو التصاريح الممنوحه والبناء المخالف بدون ترخيص .

وأكد رئيس الحى، أنه لا تهاون مع المخالفات ويجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التى تفرضها مؤسسات الدوله والتى تأتى فى اطار الحفاظ على الثروه العقاريه والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين.