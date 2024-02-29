تفشي التهاب السحايا يقتل الطلاب في شمال نيجيريا

أدى تفشي التهاب السحايا إلى مقتل 20 طالبا في شمال نيجيريا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية .

تم الإعلان عن عدد القتلى الذي لا يزال مؤقتا من قبل مفوض التعليم في ولاية يوبي.

تم تسجيل تفشي المرض في بعض المدارس الثانوية في الولاية.

ويزعم أنه تم الإبلاغ عن أكثر من مائة حالة مع ثلاثة مرضى قيل إنهم ما زالوا في وحدة العناية المركزة استجابة للعلاج.

التهاب السحايا هو عدوى تسبب التهابا حادا في الطبقات الخارجية للدماغ والحبل الشوكي. يمكن أن يكون مهددا للحياة ما لم يتم تشخيصه وعلاجه مبكرا.

يتم انتقال العدوى من خلال الاتصال المباشر من شخص لآخر ، بما في ذلك الرذاذ من الأنف والحلق للأشخاص المصابين.

شارك المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء (28 فبراير)، على حسابه X (تويتر سابقا) خريطة اليقظة لالتهاب السحايا.

في الواقع ، يمكن أن تساعد الظروف الجوية على انتشار التهاب السحايا.

يتم الإبلاغ عن معظم الحالات في البلاد عبر الولايات في المنطقة الشمالية.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، أبلغت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا عن 124 حالة وفاة بسبب التهاب السحايا بين 1 أكتوبر 2022 و 16 أبريل 2023.