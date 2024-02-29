خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير قدرات المعلمين

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة لتطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم لتتناسب مع الرؤية الجديدة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تحرص على ضمان جودة منظومة التنمية المهنية للمعلمين وتطويرها، من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين لتمكين أعضاء هيئة التعليم المصري.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى الارتقاء بمستوى الأداء المهني لهم، من خلال تطبيق استراتيجيات وآليات متطورة في ضوء نتائج البحوث الحديثة، ومن خلال كوادر مؤهلة.

ونوه وزير التربية والتعليم بوجود شراكة فاعلة مع كليات التربية والمؤسسات المعنية لتحقيق تميز مخرجات العملية التعليمية.

ارتقاء مستويات أداء المعلمين

وأكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على الارتقاء بمستويات الأداء التدريسي للمعلمين وأولت أهمية خاصة لهم بتوفير فرص التنمية المهنية المتميزة لهم لبناء الشخصية القيادية المتمكنة إداريًا، والقادرة على مواجهة تحديات العصر.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن ذلك ما ترجمته الرؤية الجديدة للنظام التعليمي في مصر من خلال تطوير مجموعة من البرامج والحقائب التدريبية التي تتماشى مع أحدث التوجهات العالمية؛ لمواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي وتحقيق جودة العملية التعليمية.

ونبه وزير التربية والتعليم ألى أن الوزارة بصدد إطلاق "وثيقة معايير المعلم من أجل الغد" وتشمل المعلمين والموجهين والإدارات، والتي تؤكد على امتلاك المعلم مهارات جديدة تؤهله من شرح المادة العلمية، والتواصل مع الطلاب؛ لكي تثمر العملية التعليمية عن نواتج تعلم قادرة على مواجهة كل الصعوبات.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن الدولة المصرية لديها الآن آلية لانتقاء المعلمين الجدد تعتمد على اختيار الأكفأ، لأن المعلمين هم الذين سيحدثون الحراك والتغيير والتطوير.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى المبادرة الرئاسية لتعيين "ألف مدير مدرسة" والتي تستهدف اختيار مديري المدارس من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، حيث تم تدريب الدفعة الأولى من المبادرة في منحة لمدة ٦ أشهر.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه تم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي بالتعاون مع الجامعات، وتسلموا بالفعل أعمالهم فى إدارة عدد من المدارس على مستوى الجمهورية

ونوه وزير التربية والتعليم بسعي الوزارة لأن يكون خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، وإحداث نقلة نوعية في مختلف مدارس مصر، كما وجهت الوزارة بتعظيم الاستفادة منهم والعمل على متابعتهم وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.