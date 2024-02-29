افتتاح البازار السنوي لكلية الآداب جامعة عين شمس (صور)

افتتحت الدكتورة حنان كامل، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، البازار السنوي لاتحاد طلاب كلية الآداب في جامعة عين شمس.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور محمد ابراهيم، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وتنظم "أسرة أسوان" البازار السنوي لاتحاد طلاب كلية الآداب في جامعة عين شمس للعام الرابع على التوالي.

أعمال بازار طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس

تضمن البازار السنوي لاتحاد طلاب كلية الآداب في جامعة عين شمس العديد من الأعمال الفنية المتنوعة ما بين اللوح الزيتية واللوح بإستخدام الفحم والجاف والرصاص وغيرها من الخامات المتنوعة والتى تنوعت ما بين البورتريهات والمناظر الطبيعية والتراثية ولوح فنية خاصة بالفلكلور المصري والبيئة المصرية وكذلك لوح تعبر عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان وكذلك بعض لعب الأطفال المصنوعة من الكروشيه ومجموعة من الأعمال اليدوية وبخاصة شنط اليد المصنوعة من الخرز والكوريشيه والتى تميزت بجودتها الشديدة وذوقها الراقى.

وشمل البازار السنوي لاتحاد طلاب كلية الآداب في جامعة عين شمس عددا من اللوحات المصنعة من الخشب والزجاج الى جانب عدد من الإكسسوارات المصنوعة يدويا.

وتميز البازار السنوي لاتحاد طلاب كلية الآداب في جامعة عين شمس بغزارة المعروضات وتنوعها وجودتها وقد لاقى البازار إعجاب الحضور وجاري تقييم الأعمال المقدمة من قبل لجنة فنية تضم نخبه من أعضاء هيئة التدريس ذو الصلة لاختيار أفضل الأعمال المقدمة.