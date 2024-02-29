الخميس 29 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العسومي : السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين لا تدخر جهدا للمساهمة في تحقيق أمن واستقرار المنطقة

البرلمان العربي
البرلمان العربي

ثمن السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لأمن واستقرار المنطقة ودعم القضايا العربية كافة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وذلك بفضل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

 مشيرا إلى أن السياسة الخارجية الرصينة التي تتبعها المملكة نابعة من خبرة سياسية عتيدة تسعى فيها دائما لمعالجة الأزمات بالمنطقة العربية على نحو يحقق التضامن العربي ويعزز آليات العمل العربي المشترك ويحفظ أمن واستقرار العالم ككل .

جاء ذلك خلال استقبال نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، للسيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالرياض، وذلك خلال زيارته للمملكة بدعوة كريمة من صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء أشار رئيس البرلمان العربي إلى تطابق وجهات النظر بين البرلمان والمملكة العربية السعودية حيال كافة القضايا العربية خاصة ما تشهده الساحة الفلسطينية من تطورات خطيرة وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي، بضرورة وقف هذه الحرب وحماية الأبرياء وضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته ويبتعد عن سياسة الكيل بمكيالين.

وبدوره أشاد نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي بالدور المحوري والرائد الذي يقوم به البرلمان العربي برئاسة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، والذي ظهر جليا في الكثير من القضايا العربية وعلى رأسها تطورات الأحداث في غزة والتي حرص البرلمان العربي على التواجد الفاعل فيها ودعم وجهة النظر العربية في المحافل الدولية .

حضر اللقاء عضو مجلس الشورى السعودي عضو البرلمان العربي معالي النائب عساف أبو ثنين.

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