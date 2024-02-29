الأهلي ينهي استعدادته لمواجهة يانج أفريكانز في لقاء حسم الصدارة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث تم السماح لوسائل الإعلام بحضور ١٥ دقيقة في بداية المران وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق يانج أفريكانز القميص الأصفر والشورت الأسود ويرتدي حارسه الطاقم البنفسجي بالكامل.

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز في السادسة من مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

