كواليس مران الإسماعيلي اليوم تحت قيادة إيهاب جلال

واصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء ضيفه بلدية المحلة السبت المقبل وذلك لحساب الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية وسط حالة من الإصرار والتحفز لدى اللاعبين بغرض استمرار مسيرة النتائج الإيجابية وتعديل مسار الفريق بجدول المسابقة.

كما تطرق المران لتدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الاحمال أحمد سامح بهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين.

وخاض حراس المرمى تدريبات حول كيفية بناء الهجمات وآخرى من شأنها قياس رد لدى كل حارس مرمى.

واختتم المران بتقسيمة تحت إشراف إيهاب جلال تم إيقافها عدة مرات بغرض إصلاح الأخطاء الفنية المرتكبة وللوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها.