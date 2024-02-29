انتهك حرمة الحياة الخاصة.. حيثيات الحكم على صيدلي مدينة نصر

أودعت الدائرة 7 بمحكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها على صيدلي مدينة نصر المتهم بالتعدي على سيدات وفتيات صغار داخل صيدلية وتوثيق تلك الوقائع بكاميرات المراقبة، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقالت حيثيات الحكم على صيدلي مدينة نصر المتحرش في القضية رقم 13256 لسنة 2023 جنايات قسم مدينة نصر ثالث والمقيدة برقم 1179 لسنة 2023 كلى القاهرة الجديدة، حيث اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور: لأنه في غضون عامي 2018، 2019 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث محافظة القاهرة، هتك عرض المجني عليهم مجهولين الهوية بأن استغل عمله كصيدلي وحاجة المجني عليهم في الكشف عن حالتهم الصحية فأوهمهم بقضاء حاجتهم حتى كشف عنهم عورتهم وتحسس مناطق العفة بأجسادهم قاصدًا من ذلك هتك عرضهم حال كونه من لهم سلطة عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت حيثيات الحكم على صيدلي مدينة نصر المتحرش، أنه انتهك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهن بأن التقط لهن في مكان خاص تسجيلًا تصويريًا مقاطع فيديو بغير رضائهن حال ارتكابه الجريمة موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات، حيث إنه أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

صيدلي مدينة نصر المتحرش

وأوضحت حيثيات الحكم على صيدلي مدينة نصر المتحرش، أن واقعات الدعوى تخلص حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة ـ تتحصل في أن المتهم خالد. م المعروف إعلاميا بصيدلي مدينة نصر، الذي يمتهن الصيدلة وهي من أجل المهن الإنسانية ويفترض تحليه بالأخلاق والآداب عصف بكل القيم النبيلة ولم يردعه دين ولا ضمير مستغلا حاجة المترددات على صيدليته من النساء وجهلهن وأوهمهن بحاجتهن للكشف عليهن فاستدرجهن ودأب على الكشف عن عوراتهن وتحسس مناطق عفتهن قاصدًا إشباع شهوته الدنيئة.

صيدلي مدينة نصر

كما ذكرت الحيثيات أن صيدلي مدينة نصر هتك عرضهن حال تسجيل تلك المقاطع على كاميرات المراقبة الخاصة بالصيدلية ثم يقوم بنقلها إلى جهاز الحاسب الآلي الخاص به وإثر عثور زوجته - الشاهدة الأولى - على ذاكرة وميضية مدمجة (فلاشة) تحوي تلك المقاطع المصورة لوقائع هتك العرض للمترددات على الصيدلية أقامت دعوى تطليق للضرر قدمت سندًا لها الذاكرة الوميضية المدمجة التي تحوي الوقائع المشار إليها.